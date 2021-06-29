Rafael Benitez'in yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe ile adı geçen İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in yeni adresi Everton oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rafael Benitez'in yeni adresi belli oldu
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29 Haziran 2021 22:35
Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları sürerken, sarı-lacivertli takımla adı geçen Rafael Benitez'in yeni adresi belli oldu.

İngiltere'de Liverpool ile büyük başarıları yakalayan Rafael Benitez, Liverpool'un ezeli rakibi Everton ile anlaşma sağladı.

61 yaşındaki İspanyol teknik adam, Everton ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

İngiliz basını, Everton'ın kısa bir süre içerisinde Rafel Benitez'i açıklayacağını duyurdu.


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