Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları sürerken, sarı-lacivertli takımla adı geçen Rafael Benitez'in yeni adresi belli oldu.
İngiltere'de Liverpool ile büyük başarıları yakalayan Rafael Benitez, Liverpool'un ezeli rakibi Everton ile anlaşma sağladı.
61 yaşındaki İspanyol teknik adam, Everton ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.
İngiliz basını, Everton'ın kısa bir süre içerisinde Rafel Benitez'i açıklayacağını duyurdu.
İngiltere'de Liverpool ile büyük başarıları yakalayan Rafael Benitez, Liverpool'un ezeli rakibi Everton ile anlaşma sağladı.
61 yaşındaki İspanyol teknik adam, Everton ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.
İngiliz basını, Everton'ın kısa bir süre içerisinde Rafel Benitez'i açıklayacağını duyurdu.