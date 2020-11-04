Rafael: 'Benim için maçın duygusu ayrıydı'

Bir dönem United forması da giyen Başakşehirli Rafael, maçı değerlendirdi.



Rafael açıklamasında; "Anlatılması zor bir galibiyet. Muazzam bir sevinç var. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanımızı aldık. Soyunma odası harika. Eski takımıma karşı kazandım, benim için ayrı bir duygu oldu." dedi.



