Rafael: "Benim için maçın duygusu ayrıydı"

Başakşehir'de United maçının kahramanlarından olan Rafael, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rafael: 'Benim için maçın duygusu ayrıydı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2020 23:15
Bir dönem United forması da giyen Başakşehirli Rafael, maçı değerlendirdi.

Rafael açıklamasında; "Anlatılması zor bir galibiyet. Muazzam bir sevinç var. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanımızı aldık. Soyunma odası harika. Eski takımıma karşı kazandım, benim için ayrı bir duygu oldu." dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için