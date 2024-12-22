Rafa Silva tartışma yarattı!

Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Alanyaspor maçının ardından tartışma yarattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rafa Silva tartışma yarattı!
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22 Aralık 2024 10:32
Son güncelleme 22 Aralık 2024 10:40
Süper Lig'de Alanyaspor ile berabere kalan Beşiktaş, kötü gidişine son veremedi.

Siyah-beyazlıların 1-1 berabere kaldığı mücadelede tek gol Rafa Silva'dan geldi. Portekizli futbolcu, ligde 7 haftanın ardından gol orucuna son verdi. Karşılaşmanın ardından Rafa Silva ile ilgili iki farklı görüş gündeme geldi.

"NEREDE SEZON BAŞINDAKİ RAFA?"

Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmasını Sabah'ta değerlendiren Ömer Üründül, "Şimdi bir konu üzerinde durmak istiyorum. Medya tabii ki çok önemli güç. Doğal olarak tüm takım taraftarlarını da etkisi altına alıyor. Ancak medyanın sayısız örneklerine rağmen çözemediği bir tek olay var: İstanbul'a gelen yabancı futbolcuların yüzde doksanı kısa sürede fiziksel düşüşe giriyorlar. Dün bir gol attı, bir iki de klas hareket yaptı ama nerede Benfica'daki Rafa Silva, nerede sezon başındaki Rafa Silva!... Çok önemli bir santrfor Immobile de artık uykuya dalmış durumda." ifadelerini kullandı.

Ali Gültiken ise, "Beşiktaş için varsa yoksa Rafa Silva. Yine topu her ayağına aldığında taraftarı heyecanlandıran, bir şeyler yapabilir hissini veren tek futbolcu olmaya devam ediyor." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'ta bu sezon 25 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.



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