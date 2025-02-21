Rafa Silva, ilk yarı performansıyla büyüledi!

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, Eyüpspor karşısında ilk yarıda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rafa Silva, ilk yarı performansıyla büyüledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2025 21:01
Son güncelleme 21 Şubat 2025 21:08
Eyüpspor - Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısında Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva, performansıyla dikkat çekti.

Rafa Silva, 18. dakikada Ciro Immobile'nin ceza yayından verdiği pasta penaltı noktasının sağında sağ ayak içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Tecrübeli oyuncu asistini ise 45+2. dakikada sağ kanattan topu çizgiye kadar taşıyarak kale sahasına ortaladı. Rashica'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Rafa Silva, Eyüpspor karşısında attığı golün ardından son 4 Süper Lig maçında 3. golünü kaydetti.

*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery