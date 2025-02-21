Rafa Silva, ilk yarı performansıyla büyüledi!

Eyüpspor - Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısında Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva, performansıyla dikkat çekti.
Rafa Silva, 18. dakikada Ciro Immobile'nin ceza yayından verdiği pasta penaltı noktasının sağında sağ ayak içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Tecrübeli oyuncu asistini ise 45+2. dakikada sağ kanattan topu çizgiye kadar taşıyarak kale sahasına ortaladı. Rashica'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Rafa Silva, Eyüpspor karşısında attığı golün ardından son 4 Süper Lig maçında 3. golünü kaydetti.
Rafa Silva, 18. dakikada Ciro Immobile'nin ceza yayından verdiği pasta penaltı noktasının sağında sağ ayak içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Tecrübeli oyuncu asistini ise 45+2. dakikada sağ kanattan topu çizgiye kadar taşıyarak kale sahasına ortaladı. Rashica'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Rafa Silva, Eyüpspor karşısında attığı golün ardından son 4 Süper Lig maçında 3. golünü kaydetti.
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