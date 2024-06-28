Rafa Silva'dan tarihi rekor

Beşiktaş'ın yeni transfer Rafa Silva alacağı maaş ile Beşiktaş tarihinin en fazla para kazanan ismi olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rafa Silva'dan tarihi rekor
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28 Haziran 2024 08:47
Beşiktaş Gabriel Paulista'nın ardından çok ses getiren bir transfere imza atarak Benfica forması giyen Rafa Silva'yı renklerine bağladı.

SENELİK 6 MİLYON EURO

Gelişi siyah-beyazlı futbolseverler tarafından büyük memnuniyetle karşılanan Portekizli yıldızın maliyeti ise kamuoyunu oldukça fazla meşgul etti.

Kartal, 31 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 6 milyon Euro garanti ücret ve 10 milyon Euro imza parası ödeyecek. Toplam 28 milyon Euro'nun bir kısmını Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel karşılayacak.



ABOUBAKAR'I İKİYE KATLADI

Rafa Silva yıllık maaşlar baz alındığında kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu unvanını vatandaşı Pepe'den devraldı. 41 yaşında olmasına rağmen şu anda Portekiz Milli Takımı ile birlikte EURO 2024'te boy gösteren oyuncu, 2017 yılında Beşiktaş'a sezon başına 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık mukavele imzalamıştı.

Öte yandan Rafa Silva, 6 milyon Euro'luk maaşıyla 3.1 milyon Euro ile mevcut takımın en fazla kazananı olan Vincent Aboubakar'ı ikiye katlamış oldu.

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