Siyah-Beyazlılar'ın bu sezon kadrosuna kattığı Rafa Silva, Beşiktaş kariyerine harika bir giriş yaptı.
Galatasaray'ı 5-0 yendikleri maçta Kara Kartal adına ilk golünü ve ilk asistini yapan Silva, Süper Lig'deki ilk sınavını da boş geçmedi. Dakikalar 31'i gösterdiğinde hızlı gelişen atakta kendisine gelen topu harika kontrol edip, bir anda hızlanan Portekizli yıldız, usta işi bir vuruşla ağları salladı.
78 dakika sahada kalan 31 yaşındaki oyuncu, Portekiz Ligi dışındaki ilk lig golünün sevincini yaşadı. Bu arada Silva ve Paulista'dan önce Beşiktaş formasıyla ligde ilk maçında fileleri havalandıran yabancı oyuncu, 13 Eylül 2020'de 3-1 (d) kazanılan Trabzonspor maçında Bernard Mensah olmuştu.
Galatasaray'ı 5-0 yendikleri maçta Kara Kartal adına ilk golünü ve ilk asistini yapan Silva, Süper Lig'deki ilk sınavını da boş geçmedi. Dakikalar 31'i gösterdiğinde hızlı gelişen atakta kendisine gelen topu harika kontrol edip, bir anda hızlanan Portekizli yıldız, usta işi bir vuruşla ağları salladı.
78 dakika sahada kalan 31 yaşındaki oyuncu, Portekiz Ligi dışındaki ilk lig golünün sevincini yaşadı. Bu arada Silva ve Paulista'dan önce Beşiktaş formasıyla ligde ilk maçında fileleri havalandıran yabancı oyuncu, 13 Eylül 2020'de 3-1 (d) kazanılan Trabzonspor maçında Bernard Mensah olmuştu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU