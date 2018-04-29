Premier Lig takımlarından Newcastle United'ı çalıştıran İspanyol teknik direktör, Liverpool'dan eski öğrencisi'ın'ı çalıştıracak olmasını değerlendirdi.Gerrard'ın teknik direktörlük potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Benitez, ''Gerrard, oyunu çok iyi bilen bir isim. İyi bir teknik direktör olma potansiyeli yüksek. Oyunu çok iyi biliyor. Asıl soru baskı ile nasıl başa çıkacağı. Ama bence bunun üstünden gayet iyi gelecektir. Futbolculuk zamanında birçok teknik adamla birlikte çalıştı. Farklı vizyonlar, bakış açıları gördü. Bu da ona büyük tecrübe oldu'' diye konuştu.Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra sadece Liverpool 18 yaş altı takımını çalıştıran Gerrard'ın geleceğinin parlak olduğunu söyleyen Benitez, ''Üst seviye futbol oynadıktan sonra üst seviye teknik direktör olan çok sayıda kişi yok. Ama Gerrard'ın geleceğinin olacağını düşünüyorum. Gelecekte bir gün Liverpool'u çalıştırabilir. Rangers'ı çalıştırırken teknik direktörlük problemlerini görecek ve öğrenecek. Rangers'ı çalıştırmak onun için çok iyi oldu'' dedi.