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Rafa Benitez'den Gerrard'a destek!

Newcastle United teknik direktörü Rafa Benitez, İskoç ekibi Rangers'ın teknik direktörü olacak Steven Gerrard'a destek verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rafa Benitez'den Gerrard'a destek!
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29 Nisan 2018 16:16
Premier Lig takımlarından Newcastle United'ı çalıştıran İspanyol teknik direktör Rafa Benitez, Liverpool'dan eski öğrencisi Steven Gerrard'ın Rangers'ı çalıştıracak olmasını değerlendirdi.

''POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK''

Gerrard'ın teknik direktörlük potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Benitez, ''Gerrard, oyunu çok iyi bilen bir isim. İyi bir teknik direktör olma potansiyeli yüksek. Oyunu çok iyi biliyor. Asıl soru baskı ile nasıl başa çıkacağı. Ama bence bunun üstünden gayet iyi gelecektir. Futbolculuk zamanında birçok teknik adamla birlikte çalıştı. Farklı vizyonlar, bakış açıları gördü. Bu da ona büyük tecrübe oldu'' diye konuştu.

''BİR GÜN LIVERPOOL...''

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra sadece Liverpool 18 yaş altı takımını çalıştıran Gerrard'ın geleceğinin parlak olduğunu söyleyen Benitez, ''Üst seviye futbol oynadıktan sonra üst seviye teknik direktör olan çok sayıda kişi yok. Ama Gerrard'ın geleceğinin olacağını düşünüyorum. Gelecekte bir gün Liverpool'u çalıştırabilir. Rangers'ı çalıştırırken teknik direktörlük problemlerini görecek ve öğrenecek. Rangers'ı çalıştırmak onun için çok iyi oldu'' dedi.



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