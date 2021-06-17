Rafa Benitez'in yeni takımı belli oluyor

Nuno Espirito Santo ile anlaşamayan Everton, Rafael Benitez ile imza aşamasına geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rafa Benitez'in yeni takımı belli oluyor
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17 Haziran 2021 18:30
Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından menajer arayışlarını sürdüren Everton, Rafael Benitez ile anlaşma aşamasına geldi.

İspanyol teknik adam ile Everton arasındaki görüşmeler olumlu geçti. Son olarak Çin ekibi Dalian'ı çalıştıran Benitez, bir süredir takım çalıştırmıyordu.

Everton'ın ezeli rakibi 2004 ile 2010 yılları arasında başında bulunan Benitez, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Benitez, Everton'ın başına geçmesi halinde ilk kez iki ezeli rakibi de çalıştıran ilk teknik adam olacak.


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