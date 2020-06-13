Radyo dinle, en güzel radyo kanalları, Radyoda şarkı türkü dinle

Radyo dinle etkinliği yapmak her zaman güzeldir ve ücretsiz olarak Türkiye'de yayın yapan radyoları kendi radyonuzdan dinleyebilirsiniz. Radyo dinlemek ülkemizde 100 yıla yakın süredir devam eden bir haberleşme şeklidir. Ülkemizde radyo dinlemek ayrı bir kültür ve her insanın ücretsiz olarak radyo dinleme imkanı bulunmaktadır. Devlet organı TRT 16 farklı kanalı ile Türkiye'nin her noktasına ücrestsiz radyo dinle imkanı sağlamaktadır ve Radyo frekans listesi 2020 içerisinde yer almaktadır. Bunun haricinde çok dinlenen radyolar Radyo D, Kafa Radyo, Best FM, Alem FM, Kral FM, Lig Radyo, Kral FM, Super FM gibi bir çok kanal bulunmaktadır. Radro dinlemek, radyo frekans listesine ulaşmak, TRT radyo dinlemek, TRT Türkü radyo dinlemek için haberimize göz atabilirsiniz...
|87.5
|Damla FM
|Bölgesel
|Arabesk & Fantezi
|87.7
|Trafik İstanbul
|Yerel
|Tematik
|88.0
|Radyo 34
|Bölgesel
|Arabesk & Fantezi
|88.2
|TRT Radyo 3
|Ulusal
|Yabancı Müzik
|88.4
|Lalegül FM
|Yerel
|Karışık Müzik
|88.6
|İstanbul FM
|Bölgesel
|Yerli Müzik
|88.8
|A Haber Radyo
|Ulusal
|Karışık Müzik
|89.0
|Joy Türk FM
|Ulusal
|Pop
|89.2
|Alem FM
|Ulusal
|Karışık Müzik
|89.4
|CRI Türk FM
|Yerel
|Karma
|89.6
|Kafa Radyo
|Bölgesel
|Türkçe Pop
|89.8
|Show Radyo
|Ulusal
|Karışık Müzik
|90.0
|Radyo Viva
|Ulusal
|Karışık Müzik
|90.2
|A Haber
|Ulusal
|Yerli Müzik
|90.4
|Haber Türk Radyo
|Ulusal
|Haber
|90.6
|Radyo 2000
|Yerel
|Arabesk & Fantezi
|90.8
|Süper FM
|Ulusal
|Karışık Müzik
|91.0
|Radyo Alaturka
|Bölgesel
|Türk Sanat Müziği
|91.2
|Radyo 45'lik
|Bölgesel
|Nostalji Müzik
|91.4
|TRT Radyo 2
|Ulusal
|Karışık Müzik
|91.6
|TRT World Radio
|Yerel
|Haber
|91.8
|İstanbul'un Sesi
|Yerel
|Karışık Müzik
|92.0
|Kral FM
|Ulusal
|Arabesk & Fantezi
|92.3
|Lig Radyo
|Bölgesel
|Karışık Müzik
|92.5
|CNN Türk Radyo
|Bölgesel
|Haber
|92.7
|Bloomberg HT Radyo
|Bölgelsel
|Haber
|92.9
|A Spor Radyo
|Ulusal
|Karışık Müzik
|93.1
|TGRT FM
|Ulusal
|Karışık Müzik
|93.3
|Aral FM
|Bölgesel
|Karışık Müzik
|93.5
|Radyo Turkuvaz
|Ulusal
|Türkçe Pop
|93.7
|Radio FG
|Ulusal
|Yabancı Müzik
|93.9
|Medya FM
|Yerel
|Halk Müziği
|94.1
|Polis Radyosu
|Ulusal
|Karışık Müzik
|94.3
|Radyo Ekin
|Bölgesel
|Oyun Havaları
|94.5
|Rock FM
|Yerel
|Yabancı Müzik
|94.7
|Kral Pop
|Ulusal
|Türkçe Pop
|94.9
|Açık Radyo
|Bölgesel
|Yabancı Müzik
|95.1
|Diyanet Risalet Radyo
|Yerel
|Dini Yayın
|95.3
|Slow Türk
|Ulusal
|Karışık Müzik
|95.6
|TRT Radyo 1
|Ulusal
|Karışık Müzik
|95.8
|Bayram FM
|Yerel
|Dini Yayın
|96.0
|Lounge O2
|Yerel
|Yabancı Müzik
|96.2
|Radyo Eksen
|Bölgesel
|Yabancı Müzik
|96.4
|Cem Radyo
|Yerel
|Karışık Müzik
|96.6
|Yön Radyo
|Bölgesel
|Kültür,Türkü
|96.8
|Moral FM
|Ulusal
|Dini Yayın
|97.0
|Fenerbahçe FM
|Bölgesel
|Karışık Müzik
|97.2
|Metro FM
|Ulusal
|Yabancı Müzik
|97.4
|Diyanet Kuran Radyo
|Ulusal
|Dini Yayın
|97.6
|Radyo Trafik Marmara
|Ulusal
|Karışık Müzik
|97.8
|Meltem Radyo
|Ulusal
|Karışık Müzik
|98.0
|Kent FM
|Yerel
|Nostalji
|98.2
|Karadeniz FM
|Bölgesel
|Karışık Müzik
|98.4
|Best FM
|Ulusal
|Karışık Müzik
|98.6
|Number One Türk
|Ulusal
|Türk Halk Müziği
|98.8
|Star Artı FM
|Bölgesel
|Arabesk
|99.0
|Pal FM
|Yerel
|Karışık Müzik
|99.2
|Pal Nostalji
|Ulusal
|Yabancı Müzik
|99.6
|Zemzem FM
|Yerel
|Dini Yayın
|99.8
|Power Türk
|Ulusal
|Karışık Müzik
|100.0
|Power FM
|Ulusal
|Yabancı Müzik
|100.2
|Power Love FM
|Yerel
|Yabancı Müzik
|100.4
|Power Pop
|Bölgesel
|Karışık Müzik
|100.6
|Joy FM
|Yerel
|Yabancı Müzik
|100.8
|Şehrin Sesi Radyosu
|Ulusal
|Arabesk & Fantezi
|101.0
|Radyo Fenomen
|Ulusal
|Yabancı Müzik
|101.2
|Semerkand Radyo
|Ulusal
|Karışık Müzik
|101.4
|Kent FM
|Ulusal
|Türk Sanat Müziği
|101.6
|TRT Nağme
|Ulusal
|Rusça Haber
|101.8
|Radyo Mega
|Ulusal
|Karışık Müzik
|102.0
|Radyo Renk
|Yerel
|Yabancı Müzik
|102.2
|Seyr FM
|Bölgesel
|Dini Yayın
|102.4
|Number One FM
|Ulusal
|Yabancı Müzik
|102.6
|Diyanet Radyo
|Yerel
|Dini Yayın
|102.8
|NTV Radyo
|Ulusal
|Haber
|103.0
|Meteor FM
|Ulusal
|Karışık Müzik
|103.2
|Özel FM
|Yerel
|Dini Yayın
|103.4
|TRT Radyo 4
|Ulusal
|Türk Halk Müziği
|103.6
|Radio Light
|Yerel
|Yabancı Müzik
|103.8
|Radyo Ritim
|Yerel
|Yabancı Müzik
|104.0
|Radyo D
|Ulusal
|Türkçe Pop
|104.2
|Radyo Trafik
|Yerel
|Tematik
|104.4
|Bizim Radyo
|Yerel
|Karışık Müzik
|104.6
|Radyo 7
|Ulusal
|Karışık Müzik
|104.8
|Pal Doğa
|Yerel
|Karışık Müzik
|105.0
|Erkam Radyo
|Ulusal
|Karışık Müzik
|105.2
|Vav Radyo
|Yerel
|Karışık Müzik
|105.4
|Haber Türk Radyo
|Ulusal
|Karışık Müzik
|105.6
|Baba Radyo
|Yerel
|Karışık Müzik
|105.8
|Boğaziçi FM
|Bölgesel
|Arabesk
|106.0
|Pal Station
|Yerel
|Yabancı Müzik
|106.2
|Virgin Radio
|Yerel
|Yabancı Müzik
|106.4
|RS FM Rusyanın Sesi
|Bölgesel
|Nostalji
|106.6
|Pal Orient
|Yerel
|Karma
|106.8
|TRT Kent Radyo İstanbul
|Ulusal
|Haber
|107.0
|Radyo Seymen
|Ulusal
|Türk Halk Müziği
|107.2
|Radyo Spor
|Ulusal
|Yerli Müzik
|107.4
|Radio Voyage
|Ulusal
|Yabancı Müzik
|107.6
|Akra FM
|Ulusal
|Karışık Müzik
|107.8
|Radyo Hevi
|Yerel
|Kürtçe
|108.0
|Radyo Dolunay
|Yerel
|Dini Yayın