RADYO DİNLE Alanyaspor Beşiktaş TRT Radyo 1, BJK maçı radyo yayını

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Beşiktaş XI vs Alanyaspor: Karius, Caner, Victor Ruiz, Vida, Lens, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, N'Koudou, Burak pic.twitter.com/XFW3Egaeiq



— Sporx (@sporx) October 6, 2019

MUHAMMED ELNENY YİNE CEZALI



Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımın Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor müsabakalarında oynayamamıştı. Elneny, Alanyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak





BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI VODAFONE PARK'TA

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