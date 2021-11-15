Radulovic: 'Türkiye'yi yeneceğiz!'

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic , Türkiye'ye karşı oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.



Miodrag Radulovic, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Türkiye, Karadağ'da evinde gibi rahat hissedebilir. Fakat sizi uğraştıracağız, bu maçı unutmamanız için sizi yenmek istiyoruz. Karadağ olarak Türkiye'yi yenmek istiyoruz. Hollanda maçında Türkiye'ye yardımcı olduk, puanı aldık. Şaka bir yana, büyük bir takıma karşı oynayacağız. Türkiye'de Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayan oyuncular var. Türkiye Ligi'ne saygım var. Türkiye'ye yeni bir hoca geldi, sistem değişti. Büyük bir maç olacak." dedi.



Öte yandan Radulovic "Türk Milli Takımı önceden bireysel olarak sonuca gidiyordu. Şimdi kolektif ve hücumcu bir takım oldu. Biz de onlara karşı en iyi performansımızı göstermek istiyoruz. Yine iyi bir taraftar desteği olacak. Bu maçtan alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Sağ bek Marko Vesovic ise "Türkiye için final maçı olacak. Hollanda ile berabere kalarak Türkiye'ye yardımcı olduk. Bu maç Türkiye için önemli ama biz de böyle büyük bir takıma karşı kendimizi göstermek istiyoruz. Karadağ halkının bu maçtan beklentisi çok yüksek. Büyük bir maç olacak." şeklinde konuştu.





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