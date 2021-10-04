Raducanu'nun yeni antrenörü belli oldu

Bu sene ABD Açık'ı kazanarak tenis dünyasında adını duyuran Büyük Britanyalı Emma Raducanu, antrenörlüğüne Jeremy Bates'i getirdi.



Tek kadınlarda elemelerden gelerek şampiyonluğa ulaştığı ABD Açık'ın ardından fazla tecrübeli olmaması gerekçesiyle antrenörü Andrew Richardson ile yollarını ayıran 18 yaşındaki tenisçi, yeni antrenörünü açıkladı.



ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek Indian Wells turnuvasına hazırlanan Raducanu, bu süreçte eski Büyük Britanyalı erkek tenisçi Jeremy Bates ile çalışacak.



İngiliz basınında yer alan haberlerde, Emma Raducanu'nun, eski Büyük Britanya 1 numarası Bates ile geçici olarak çalışmayı planladığı ve çok daha tecrübeli bir antrenörle yoluna devam etmek istediği belirtiliyor. Bu ismin ise sene sonuna kadar açıklanması bekleniyor.



Bu sezon özel davetiye ile katıldığı kariyerindeki ilk grand slam turnuvası Wimbledon öncesinde dünya sıralamasının 345. basamağında yer alan Raducanu, sonrasında elde ettiği başarılarla sıralamada 22'nciliğe kadar yükseldi.



