Radja: "Luka, bana Bodiroga'yı çok anımsatıyor!"

Eski NBA pivotu Dino Radja, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in kendisine Avrupa basketbol efsanesi Dejan Bodiroga'yı hatırlattığını söyledi.



Luka'dan oldukça etkilenmiş olan Radja'ya göre, genç yıldız kendisine Bodiroga'yı anımsatıyor.



Avrupa basketbolunda bir efsane olan Bodiroga, geçmişte üç EuroLeague şampiyonluğu yaşamış, Sırbistan milli takımıyla iki kez dünya şampiyonu olmuş ve üç tane de EuroBasket altın madalyası kazanmıştı.



Rajda, Basketball Network ile '1-ON-1' isimli podcast'te, genç Mavericks yıldızı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Bana Bodiroga'yı çok anımsatıyor. Biraz daha kalıplı, ama büyük cesareti ve basketbol yeteneği olan bir adam."



Radja, Doncic'in NBA'deki ilk yılında bu kadar iyi olmasını beklemediğini de itiraf ederek, zamanında Sloven yıldızın bir yıl daha Avrupa'da kalmasının daha iyi olabileceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi:



"Çok erken yaşta oldukça olgunlaştı ama ilk yılında bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Bir basketbolcudan çok, bir insan olarak olgunlaşması için Avrupa'da bir yıla daha ihtiyacı olduğunu düşünmüştüm."



