Radja: "Jordan ve LeBron karşılaştırmasını görünce, kusasım geliyor"

Eski Boston Celtics oyuncusu Dino Radja, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James arasında devam eden "tüm zamanların en büyük tartışması" hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Eski bir Hırvat basketbolcu olan Radja, 80'li yılların sonu ve 90'lı yılların başında Jugoplastika takımının bir parçasıydı ve ekibin FIBA Avrupa Şampiyonlar Kupası'nı iki kez kazanmasına yardımcı olmuştu.



Radja, Boston Celtics'te de üç buçuk sezon forma giyerek (1993-97) ligin geçmişteki ilk Avrupalı oyuncularından biri konumundaydı.



Bir Hall of Fame oyuncu olan Rajda, Jordan ve LeBron arasındaki G.O.A.T. tartışmasına benzersiz bir yaklaşım getirdi ve Hırvat haber sitesi Index.hr'a, ikisi arasında bir karşılaştırma olmadığını söyledi:



"LeBron ve Jordan arasındaki karşılaştırmalar başladığında kusasım geliyor. Oğlum bana LeBron'un daha iyi olduğunu garanti ediyor ama benim için bu bir tartışma konusu bile değil.



Yirmi yıl önce oynamış olsaydı, LeBron şimdi yaptıklarının yarısını bile yapamazdı. Bugün, LeBron boyalı alana girdiğinde, herkes ondan uzaklaşıyor, ancak Jordan'ın yediği dayağı kimse yememişti ve ona rağmen domine ediyordu.



LeBron'un önünde Kobe Bryant ve başkaları da var. LeBron'a saygı duyuyorum ama Kobe daha iyiydi."



