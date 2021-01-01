Radja: "Harden her maç 50 üçlük deniyor ve buna basketbol diyorlar"

Eski NBA oyuncusu Dino Radja, günümüz NBA'ini oynanan stil nedeniyle ağır bir şekilde eleştirdi.



Hall of Fame oyuncu Radja, NBA'den ayrıldığından beri ligin izlediği yolu takdir etmediğini söyledi. Eski Boston Celtics pivotu, bugünün NBA'inin ciddi bir rekabetten çok bir All-Star maçına benzediğini açıkladı.



Hırvat efsane, Basketball Network ile '1-ON-1' isimli podcast'te şu ifadeleri kullandı:



"Benim zamanımda, boyalı alanda canınıza okurlardı. Barkley'ler, Oakley'ler, Mason'lar, Laimbeer'lar, kafanızı keserlerdi. Onlara fake atıp bir adım içeri geçerseniz, kafanız topla beraber vücudunuzdan ayrılırdı."



"RAKAMLAR MANTIKSIZ BİR ŞEKİLDE SIÇRADI"



Radja, ligde geçirdiği zamanın aksine, artık neredeyse hiç savunma oynanmadığını ve oyuncuların topu gereğinden fazla ellerinde tutarak, sürekli bire bir oynadıklarını ileri sürdü. Bu argümanını desteklemek içinse, Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın adını kullandı:



"25 kez topu yere vurabiliyorsunuz ve sürekli bire karşı beş oynanıyor. Harden her maç 50 üçlük deniyor ve buna basketbol diyorlar. Hiç hoşuma gitmiyor. NBA, artık savunma yapılmayan bir All-Star maçına dönüşmüş durumda. Rakamlar mantıksız bir şekilde sıçradı. Ama insanların sevdiği ve para ödedikleri şey de bu. O yüzden umurumda değil."



Radja, Avrupa'ya dönmeden önce dört sezon (1993-1997) Boston Celtics'te oynamış ve NBA kariyeri boyunca 16.7 sayı, 8.4 ribaund, 1.9 asist ve 1.9 blok ortalamaları yakalamıştı.



