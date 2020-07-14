Rademel Falcao, Galatasaray'ı ikiye böldü

Büyük ümitlerle gelen ama sezonun yarısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Radamel Falcao takımı böldü.



Milliyet Gazetesi'nde yer alan hbaere göre; son dönemde takım içerisinde sürekli olarak sakatlığını bahane ederek oynamayan Kolombiyalı forvete karşı,"O kadar para alıyor. Gelsin Falcao kurtarsın" diye tepki söylemlerinde bulunulduğu öğrenildi.



Cim-Bom'da geride kalan 32 lig haftasında 16 maçta forma giyemeyen Radamel Falcao ligde kalan iki maçta da şans bulamayacak. Ayrıca yine sakatlığı bulunan Lemina da Cim-Bom'un Göztepe ve Antalyaspor karşılaşmalarında takımdaki yerini alamayacak.



KOLOMBİYALILAR YAKIN TAKİPTE



Galatasaray'ın üst üste kötü sonuçlar alması Kolombiya basınının da gündemine geldi. Ülkenin yıldız ismi Falcao'nun, Ankaragücü maçında da sakatlığı nedeniyle formadan uzak kaldığı belirtilirken, Başkent ekibine de yenilen sarı-kırmızılıların bu sonuçla Avrupa kupalarına katılmanın uzağına doğru bir yol almakta olduğuna yönelik değerlendirmeler yapıldı.



Kolombiya'da Falcao'nun oynamıyor olmasıyla Galatasaray'ın kötü sonuçlar alması arasında paralellik kuran siteler de göze çarptı.



