Rade Krunic, Milan'la sözleşme uzatıyor

Fenerbahçe'nin transfer döneminde ısrarla istediği Rade Krunic, Milan ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rade Krunic, Milan'la sözleşme uzatıyor
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02 Eylül 2023 10:56
Son güncelleme 02 Eylül 2023 11:01
Fenerbahçe'nin transfer gözdelerinden olan Rade Krunic, Milan ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Milan, Rade Krunic ile 2026 yazına kadar yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

Boşnak oyuncunun maaşının 2.2 milyon euro'ya yükseltileceği belirtildi.



FENERBAHÇE VE LYON'UN TEKLİFLERİ

Fenerbahçe ve Lyon'un Krunic için 10-11 milyon euro bandında bir teklif yapmıştı. Ancak İtalyan ekibi kadrosunda düşündüğü Krunic'e yapılan teklifleri reddetmişti. 

SÖZLEŞMESİ 2025'DE 

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Rade Krunic'in İtalyan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 

 

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