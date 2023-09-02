Rade Krunic, Milan'la sözleşme uzatıyor

Milan

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Rade Krunic

ile 2026 yazına kadar yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

Boşnak oyuncunun maaşının

2.2 milyon euro

'ya yükseltileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin transfer gözdelerinden olan Rade Krunic, Milan ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.Nicolo Schira'nın haberine göre;Fenerbahçe ve Lyon'un Krunic için 10-11 milyon euro bandında bir teklif yapmıştı. Ancak İtalyan ekibi kadrosunda düşündüğü Krunic'e yapılan teklifleri reddetmişti.2019 yılından bu yana Milan forması giyen Rade Krunic'in İtalyan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.