"Radamel Falcao'yu satacaklar"

İspanyol basını ekonomik anlamda sıkınlar yaşayan Sarı-Kırmızılı kulübün Radamel Falcao'yu satış listesine koyduğunu ve Kolombiyalı oyuncuyla yollarını ayıracağını manşetlerine taşıdı.

Haber; Akşam
'Radamel Falcao'yu satacaklar'
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16 Temmuz 2020 11:14
Pandemi sonrasında aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluğa havlu atan Galatasaray, yeni sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürürken bir iddia da İspanya'dan geldi... Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan AS, Sarı-Kırmızılılar'ın lig bitinci üç yıldızıyla vedalaşacağını duyurdu. İspanyollar haberde; "Ekonomik yapısı bozuk olan G.Saray, yüksek ücret alan oyuncuları Radamel Falcao, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

SORUN MAAŞ DEĞİL SAKATLIKLAR

İspanyol basını, Kolombiyalı golcüye ise ayrı bir parantez açtı ve El Tigre'nin sakatlıklarına dikkat çekerek, "Galatasaray'ın Falcao'yu satmak istemesinin ana nedeni aldığı yüksek maaşın ötesinde sürekli sakatlanması ve takımı yalnız bırakması" denildi. Falcao, sezon başından bu yan tüm kulvarlarda toplamda 23 maç kaçırdı. 34 yaşındaki süper star, forma giydiği 22 mücadelede ise 11 gol atarken 1 de asist yaptı, 2 maçta bir skora katkı sağladı.

INTER MİAMİ EL TİGRE İÇİN DEVREDE

G.Saray'ın Falcao'yu satmak istemesinin ardından bir iddia yıldız oyuncunun memleketi Kolombiya'dan geldi. "expalica.co"ya göre El-Tigre, Inter Miami'yle görüşüyor. ABD ekibinin dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak istediği vurgulanan haberde; listenin ilk sırasında Radamel Falcao'nun olduğu belirtildi. Haberin içeriğinde; Beckham'ın takımının Radamel Falcao'ya yıllık 6 milyon dolardan fazla bir ücret önerdiğinin de altı çizildi.



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