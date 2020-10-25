Radamel Falcao'yu sadece Gomis geçebildi

Radamel Falcao, Erzurum deplasmanında hem sevinci hem de hüznü yaşadı... 1 gol atıp, 1 de asist yapan G.Saray'ın 'El Tigre' lakaplı yıldızı, ikinci yarıda takımını 10 kişi bıraktı. 20'de Emre'nin golünde asisti yapan tecrübeli futbolcu, 64'te ise fileleri kendisi havalandırdı.



Falcao ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen Süper Lig'de 5 gole ulaşan Falcao, 2008-09'dan bu yana ligin ilk 6 haftasında en çok gol atan ikinci sarı kırmızılı futbolcu oldu. Daha önce Bafetimbi Gomis 2017-18'de 7 gol atmayı başarmıştı.



7 GOLE DiREKT ETKi ETTi



Falcao ayrıca, bu sezon Süper Lig'de 7 gole direkt etki etmeyi başardı. Ünlü golcü 5 kez fileleri havalandırırmasının yanı sıra 1'i dün olmak üzere toplamda 2 asiste imza attı ve G.Saray'ı sırtlayan isim oldu.



