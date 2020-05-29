Radamel Falcao'ya Nijeryalı partner

Galatasaray'da scout ekibi, her halükarda bir forvet oyuncusu transfer etmek isteyen Fatih Terim'e Kotrijk takımında forma giyen Terem Moffi'nin adını getirdi..

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Radamel Falcao'ya Nijeryalı partner
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29 Mayıs 2020 14:01
Falcao kalsa da gitse de Fatih Terim, ayrılacak olan Florin Andone'un yerine bir forvet oyuncusu transfer etmek istiyor. Scout ekibi özellikle ucuz ve gelecek vaat eden bir isim üzerinde duruyor. Emre Utkucan ve ekibi "Haaland'ın gölgesine kaldı" diyerek Terim'in önüne Belçika'nın Kotrijk takımında forma giyen Terem Moffi'nin adını getirdi..

1.88 boyundaki 20 yaşındaki oyuncuyu Kotrijk'in 'Ocak döneminde Litvanya'dan getirdiği' notu düşüldü. Litvanya'da 5 maçta 6 gol atan Moffi'nin, Belçika'da ise 7 maçta 407 dakikada 4 gol attığı belirtildi. Sol ayaklı 1.88 boyundaki Moffi'nin Belçika Liginde yeni olmasına rağmen her 107 dakikada bir gol atmasının önemli olduğunu anlattı..

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