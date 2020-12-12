Radamel Falcao'nun sakatlık korkusu

Galatasaray'da bir türlü sahalara döneyen Rademel Falcao'nun sorunun psikolojik olduğu düşünülüyor. Kolombiyalı forvetin "Yeniden sakatlanırım" korkusu yaşadığı için takıma dönemediği ifade edildi.



Sarı-kırmızılı sağlık heyetinin verdiği raporlara göre hareket eden ancak Falcao'dan bir türlü istediklerini elde edemeyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Darıca Gençlerbirliği ile yapılacak kupa maçında golcüsünü test etmeyi amaçlıyordu. Ancak bu konuda henüz kesin karar veremedi.



Radamel Falcao'nun korkularına toleranslı yaklaşan ve oyuncusunun psikolojik olarak korkusunu kafasından atmadan oynatmamayı amaçlayan Terim'in, Diagne'nin formda olmasından dolayı acele etmediği ifade edildi.



Falcao'nun henüz takıma katılabilecek duruma gelmediği, sarı-kırmızılıların dünkü antrenmanında da arkadaşlarından ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştığı dile getirildi.



