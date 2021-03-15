Radamel Falcao'nun her golü altın gibi

Sakatlık nedeniyle ligde 18 maç kaçıran Kolombiyalı santrforun dönüşü muhteşem oldu. 3-1 kazanılan Gaziantep ve 2-1'lik BB Erzurum maçlarında attığı goller ve asistleriyle 6 puan kazandıran Radamel Falcao, 2-2'lik Sivas karşılaşmasındaki golleriyle de 1 puan getirdi. Toplamda 8 gol kaydeden Kolombiyalı yıldızın gol attığı maçlarda Galatasaray 13 puan kazandı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Radamel Falcao'nun her golü altın gibi
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15 Mart 2021 12:28
Radamel Falcao
Radamel Falcao
Galatasaray
Sakatlığı nedeniyle bu sezon Süper Lig'de 18 maçta forma giyemeyen ve Galatasaray'ın en çok eleştirilen futbolcularının başında gelen Radamel Falcao'nun sahalara dönüşü muhteşem oldu. Geçen hafta 2-2 biten Sivasspor maçında sarı kırmızılı takımın 2 golünü de atan Kolombiyalı futbolcu, önceki gün 3-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında da perdeyi açan isim oldu. Sadece 12 lig maçında oynamasına rağmen fileleri 8 kez havalandıran Falcao, golleriyle Galatasaray'a direkt 7 puan kazandırırken, 13 puana katkıda bulundu.

İlk haftada 2 gol, 1 asist üretti

Sezonun ilk haftasında 3-1 kazanılan Gaziantep maçında 2 gol, 1 asist yaparak 3 puanı getiren Falcao, 2. haftadaki 2-0'lık Başakşehir karşılaşmasında 1 gol kaydetti. 5. haftada 2-1 kaybedilen Alanya maçında takımın tek golünü atan Kolombiyalı, 6. haftada 2-1 galip gelinen BB Erzurum mücadelesinde 1 gol, 1 asistle 3 puan kazandırdı. 29. haftada 2-2'lik Sivas maçında 1 puan getiren golleri atan Falcao, son Kayseri maçında da ilk golü kaydetti.

Gol/dakika oranı en yüksek futbolcu

Galatasaray, Radamel Falcao'nun Süper Lig'de gol attığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 13 puan toplarken, Futbol Federasyonu'ndan 12 milyon 200 bin TL başarı primi almaya hak kazandı. Falcao ayrıca OPTA verilerine göre 2020-21 sezonunda Süper Lig'de en az 10 maça çıkan oyuncular arasında dakika/gol oranı en iyi isim oldu. Forma giydiği 8 maçta toplam 650 dakika sahada kalıp 8 gol atan 35 yaşındaki futbolcu, ortalama 81.3 dakikada 1 gol sevinci yaşadı. 



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