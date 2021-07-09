Radamel Falcao'yu Braga önerildi!

Galatasaray'ın elden çıkartmak istediği Radamel Falcao, Portekiz Ligi takımlarından Braga'ya önerildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Radamel Falcao'yu Braga önerildi!
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09 Temmuz 2021 13:24
Radamel Falcao
Radamel Falcao
Galatasaray
Galatasaray Yönetimi'nin 5 milyon euroya ulaşan sözleşmesinden çıkmak istediği Radamel Falcao için bir flaş iddia da Portekiz gazetesi ABola'dan geldi.

ABola gazetesi, Portekiz Ligi takımlarındna Braga'nın Radamel Falcao'yu kadrosuna katabileceğini iddia etti.

Haberde, "Braga, Falcao'yu Galatasaray'dan kiralamak için görüşüyor ve Kolombiyalı yıldız Braga'ya teklif edildi. Braga, Falcao'nun transferini derinlemesine değerlendiriyor ve böyle bir büyük transfer için artıların/eksilerin çok iyi planlanması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

ABola gazetesi ayrıca, Radamel Falcao'nun Portekiz'de derin izler bıraktığının altını çizerek; "Falcao, Porto için oynarken 87 maçta 72 golün altına imza attı. Falcao için de Portekiz'e dönmek bir şans ve memnun edici bir karar olacaktır. Braga, Falcao için çok iyi düşünmeli ve iyi karar vermeli; kulüp bir dönem önce Gaitan'ı getirdi ancak iyi bir katkı alamadı" dedi.


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