Radamel Falcao, Vallecano ile 2 yıllık anlaştı!

Galatasaray'a veda eden Radamel Falcao'nun İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Radamel Falcao, Vallecano ile 2 yıllık anlaştı!
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31 Ağustos 2021 23:32
Galatasaray'a veda eden Radamel Falcao, İspanya La Liga takımlarından Rayo Vallecano ile anlaşmaya vardı. Vallecano için sağlık kontrollerinden geçmek için İspanya'ya giden Radamel Falcao, İspanyol kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, Raya Vallecano ile anlaşana Radamel Falcao'nun maaşının bir kısmını ödeyecek. Falcao, Galatasaray'dan 5 milyon euro maaş alıyordu.

İspanya La Liga'da mücadele eden ve başkent Madrid'in kulübü olan Rayo Vallecano, bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 3 puan aldı.

İspanya'da daha önce Atletico Madrid forması giyen Falcao, 2019 yazında bonservissiz olarak Monaco'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. 35 yaşındaki santrfor, bu sezon oynadığı 3 resmi maçta toplam 25 dakika süre aldı.


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