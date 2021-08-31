Radamel Falcao, Vallecano ile 2 yıllık anlaştı!

Galatasaray'a veda eden Radamel Falcao, İspanya La Liga takımlarından Rayo Vallecano ile anlaşmaya vardı. Vallecano için sağlık kontrollerinden geçmek için İspanya'ya giden Radamel Falcao, İspanyol kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.



Galatasaray, Raya Vallecano ile anlaşana Radamel Falcao'nun maaşının bir kısmını ödeyecek. Falcao, Galatasaray'dan 5 milyon euro maaş alıyordu.



İspanya La Liga'da mücadele eden ve başkent Madrid'in kulübü olan Rayo Vallecano, bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 3 puan aldı.



İspanya'da daha önce Atletico Madrid forması giyen Falcao, 2019 yazında bonservissiz olarak Monaco'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. 35 yaşındaki santrfor, bu sezon oynadığı 3 resmi maçta toplam 25 dakika süre aldı.



