'Radamel Falcao, Türkiye'ye aşık!'

Son olarak Ittihad ve Al Shabab takımlarından gelen teklifleri reddeden Radamel Falcao'nun, Galatasaray macerası daha uzun sürecek gibi görünüyor.



Sakatlığı ve Kolombiya Milli Takımı'na çağrılmasıyla ilgili olarak kendisinden görüş alınan Falcao, "Korkulacak bir durum yok" dedi. Ayrıca ESPN FC yorumcularından, eski futbolcu Fabian Vargas, yıldız oyuncuyla telefonda görüştüğünü ve yaşadığı sakatlığın eski sakatlığı ile bir ilgisi olmadığını belirterek "Ön baldırında yaşadığı sakatlık her futbolcunun yaşadığı bir sakatlık" diye konuştu.



"ÇOK MUTLULAR"



Vargas, Falcao'nun devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağı iddialarıyla ilgili ise, "Adı sürekli Arap takımlarıyla anılıyor. Ancak bana 'Galatasaray'dan ayrılmayı hiç düşünmüyorum' dedi. Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Lorelei ile birlikte İstanbul'a ve Türkiye'ye aşık olmuşlar" diye konuştu.



