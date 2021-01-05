Radamel Falcao tehlikesi! Menajeriyle görüşülecek!

Yeniden sakatlanınca Inter Miami'ye transferi tehlikeye giren Radamel Falcao'nun durumu, menajeriyle yapılacak görüşme sonrası belli olacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Radamel Falcao tehlikesi! Menajeriyle görüşülecek!
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05 Ocak 2021 09:36
Galatasaray'da teknik heyetin 'aman yeniden sakatlanmasın' düşüncesiyle riske etmediği ve kendisini hazır hissedene kadar da sahaya sürmediği Radamel Falcao'nun sakatlanması tüm hesapları altüst etti.

RİSKE GİRMEDİLER AMA...

Sarı kırmızılı yönetim, yıllık garanti ücreti 5 milyon Euro olan Kolombiyalı futbolcuyu ara transferde elden çıkarmayı planlıyordu. Bu nedenle de kendisine tolerans gösterildi. Sakatlığının transfere engel olmaması adına, kendisine "Tamamen iyileşene kadar bekle" denildi.

2 AY DÖNMESİNİ BEKLEDİLER

Falcao da 2 aylık tedavi sonrasında, "Oynamaya hazırım" deyince Trabzon maçının son 5 dakikasında sahaya sürüldü. Antalyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna giren Kolombiyalı, sağ üst adalesinden 9. kez sakatlanınca oyunda sadece 29 dakika kalabildi.

TRANSFER TEHLİKEDE

Ocak ayındaki maçlarda oynamayacak olan Falcao'nun Amerika'ya transferi de bu sakatlıkla tehlikeye girdi. Inter Miami'nin istediği futbolcunun durumunu netleştirmek için menajeriyle bir görüşme yapılacak ve ondan sonra yol haritası belirlenecek.





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