Radamel Falcao: "Risk almak istemedim"

Galatasaray'da Radamel Falcao, Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Radamel Falcao: 'Risk almak istemedim'
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26 Ocak 2020 20:59
Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada sakatlık geçiren Radamel Falcao, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Radamel Falcao, "3 puan çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum, tüm arkadaşlarımı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Hem attığım gol, hem de 3 puan için çok mutluyum" sözlerini kullandı.

Sakatlığı ile ilgili olarak, "Bir rahatsızlık hissettim, çok fazla devam edip risk almak istemedim. MR'a girip, ne olduğuna bakacağız" dedi

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