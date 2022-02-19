Radamel Falcao'nun büyük sessizliği!

Galatasaray ile sezon başında yollarını ayıran Radamel Falcao, Rayo Vallecano ile hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra suskunluğa büründü.



Sarı kırmızılı formayla çıktığı maçlarda gol rakamları tatmin edici olan ancak sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Falcao ile Galatasaray'ın yolları sezon başında ayrıldı. Kolombiyalı oyuncu çıktığı 43 maçta 20 gol ve 3 asiste ulaşarak maç başı 0.53 gol ortalamasına ulaştı. Ancak, 2 sezon da 43 maça çıkabilmesi hayal kırıklığı yarattı.



Radamel Falcao ile Galatasaray arasında büyük bir aşkla başlayan süreç, 4 Eylül 2021'de sessiz sedasız Vallecano'ya transferiyle son buldu.



İSPANYA'YA BOMBA GİBİ GERİ DÖNDÜ



Kolombiyalı oyuncu, La Liga'nın 5. haftasındaki Getafe maçıyla Vallecano kariyerine golle başladı. Geldikten sonraki 9 haftada 8 maça çıkan Falcao, attığı 5 golle tekrar sükse yaptı. Barcelona'ya ve Real Madrid'e attığı gollerle 'Eski günlerine geri döndü' dedirtti.



BÜYÜK SESSİZLİK: 105 GÜN!



Real Madrid'e 6 Kasım 2021'de gol atan Falcao, ardından büyük bir sessizliğe girdi. Real maçından sonraki 12 maçın 5'ini kaçıran Falcao, 7 maçta oynadı ancak gol bulamadı.



Falcao'nun Vallecano'daki gol orucu 105 güne ulaştı.





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