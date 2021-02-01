Radamel Falcao, İstanbul'a dönüyor

Kolombiyalı futbolcuya İspanya'da tedavi olması için izin verdiğini anlatan Terim, "Falcao, önemli bir isim, marka. Talihsizlikler yaşıyor. İspanya'da tedavi görmesi için izin verdim. Hem karakterli bir futbolcu hem de iyi bir insan. Faydalı olamadığı ve talihsizlikler yaşadığı için herkesten fazla rahatsız olduğunu biliyorum ve buna inanıyorum. Bu hesaplamalar hiç doğru değil. Falcao ile İspanya'ya gitmeden önce 40-45 dakika görüşme yaptık. İyileşirse bu forma her zaman onundur. Başka tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Falcao, oynasa da oynamasa da bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır." açıklamasını yapmıştı.



36 maç kaçırdı



Galatasaray'da 31 maça çıkan Falcao'nun, sakatlık problemleri nedeniyle kaçırdığı maç sayısı da 36'ya ulaştı.





Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Radamel Falcao, tedavisi için İspanya'ya gitmişti.Tedavi sürecini tamamlayan Kolombiyalı futbolcunun eşi Lorelei Taran, sosyal medyada İstanbul'a dönüş uçağından bir fotoğraf paylaştı.İşte Falcao'nun eşinin Instagram paylaşımı:Galatasaray'da sık sık sakatlanan Falcao, 65 günlük aranın ardından Trabzonspor karşısında ilk kez forma giyen ve 5 dakika sahada kalan Radamel Falcao, Antalyaspor karşısında büyük bir talihsizlik yaşamıştı.Maça yedek kulübesinde başlayan ancak karşılaşmanın ikinci yarısının 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına gelen Radamel Falcao daha önce sakatlık yaşadığı üst adele kısmını tutarak sahadan ayrılmıştı.