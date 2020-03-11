Radamel Falcao gözünü Beşiktaş'a dikti

Pazar günü oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisinin heyecanı yavaş yavaş tüm Türkiye'yi sarmaya başladı... Son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Radamel Falcao tartışmasız Cimbom'un derbideki en büyük kozu olacak. Kolombiyalı yıldızın geçmiş yıllarda Beşiktaş'a karşı gösterdiği başarılı performans da Galatasaray cephesinde heyecan yaratıyor.Falcao 2010-11 sezonunda Porto formasıyla Beşiktaş önünde Avrupa Ligi'nde 2 sınava çıktı ve 2 gol attı. Ardından 2011-12 sezonunda Atletico Madrid'te oynarken yine Kartal'ın ağlarına 1 gol bıraktı. Falcao son olarak 2017-18 sezonunda Monaco formasıyla Beşiktaş ağlarını sarstı.Radamel Falcao ligde ilk 11'de forma giydiği son 6 maçta tam 8 gol attı. Kolombiyalı yıldız eski formunu yakaladı.Radamel Falcao, Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretini bitiren gollerden birine penaltıdan da olsa imzasını atmıştı. 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı avlamaya da kararlı. Kariyeri boyunca birbirinden önemli maçlarda kritik goller kaydeden Kolombiyalı yıldız, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Devre arasında müthiş bir kamp dönemi geçiren ve her geçen hafta performansının üzerine koyarak devam eden Falcao, Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a karşı oynayacağı ilk maçı kesinlikle boş geçmek istemiyor.Sivasspor deplasmanında attığı golün yanı sıra Feghouli'ye nefis bir asist yapan Falcao, Beşiktaş maçında yine geçmişe göre farklı bir rolle sahada olacak. Fatih hoca, Falcao'dan sürekli orta sahaya doğru gelip stoperleri kendisine doğru çekmesini ve böylece Feghouli ile Onyekuru'ya alan açmasını bekliyor. Galatasaray'da mutlaka şampiyonluk yaşamayı hedefleyen tecrübeli futbolcu da mevcut oyun düzeninden ve yeni rolünden memnun. Falcao'nun ilk yarıda kaçırdığı maçları telafi edebilmek için idmanlarda ekstra eforla çalıştığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Fenerbahçe maçı öncesinde gol sözünü tutan Falcao'nun Beşiktaş maçı için de gol sözü verdiği kaydedildi.