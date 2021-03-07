Radamel Falcao gollerle ilk 11'e döndü

Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in cezalı olduğu Sivasspor maçında Radamel Falcao ilk 11'e golle geri döndü ve 2 gol attı.Son olarak BB Erzurumspor ile 6. haftada oynana maçta ilk 11'de yer alan Kolombiyalı oyuncu, 24 Ekimden 134 gün sonra ilk 11 özlemini sonlandırdı. 35 yaşındaki golcü, geçirdiği sakatlığın ardından son 2 haftada 49 dakika süre almıştı.Tecrübeli yıldız, ikincisi penaltıdan olmak üzere 14. ve 68. dakikada attığı gollerle takımın skor gücünü sırtladı.Falcao, bu sezon 12 maçta görev aldı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.