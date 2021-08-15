Radamel Falcao, Giresun'da da yok!

Radamel Falcao, Galatasaray'ın Giresunspor ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Radamel Falcao, Giresun'da da yok!
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15 Ağustos 2021 12:17
Galatasaray'ın Giresunspor ile oynayacağı maçta Radamel Falcao forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımın Giresunspor ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacak.

Fatih Terim tarafından "teknik sebeplerle" Giresunspor maçı kadrosunda yer almayacak olan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kulübe veda etmek için başka takımlar ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Kaçırdığı maç sayısı (48) oynadığı maç sayısından (40) fazla olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun kulübümüze maliyeti 15 milyon euronun üzerinde oldu.


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