Radamel Falcao: 'Galatasaray pes etmez'

Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydeden Radamel Falcao maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Fatih Terim'e teşekkür eden Falcao, "Güzel bir duygu uzun bir aradan sonra sahaya dönmek. Fatih Hocama, tüm takıma, teşekkürler. Hep destek oldular ve sahalara geri döndüm" dedi.



Galatasaray'a yardım etmek için elinden geleni yapacağını ifade eden Falcao, "Allah'a şükürler olsun iyi döndüm. Kendimi saha içinde rahat hissettim. Yapmam gereken şey takım arkadaşlarıma yardım etmekti. Şu an tek düşündüğüm bir sonraki maçta takım arkadaşlarıma yardım etmek. Galatasaray olarak asla pes etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



