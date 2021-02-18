Radamel Falcao, formasını istiyor

Süper Lig'de cumartesi günü Alanya deplasmanına konuk olacak Galatasaray, maçtan 3 gün önce Antalya'ya giderek kampa girdi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda elendikleri rakibine karşı işi sıkı tutan teknik direktör Fatih Terim, takımını zorlu mücadeleye hazırlıyor. Sarı-Kırmızılı takımda sakatlıktan dönen ve bir süredir idmanlarda yer alan Radamel Falcao ile Sofiane Feghouli'nin kamp kadrosunda yer alması da mutluluk yarattı. Ara transferde yapılan takviyelerin büyük değişim yarattığı Galatasaray'da uzun süredir oynayamadığı için eleştiri oklarının hedefinde olan Falcao'nun da antrenmanlarda oldukça istekli olduğu kaydedildi. İmparator'un forvetteki ilk tercihinin Mustafa Muhammed olduğunu görse de Kolombiyalı yıldızın takıma girerek şampiyonlukta pay sahibi olmak istediği ifade edildi.



SÜRE ALMAYI BEKLİYOR



Kupanın yanı sıra ligin ilk yarısındaki maçta da 2-1'lik skorla kaybettikleri Alanya'ya karşı bu kez galibiyet almak isteyen teknik direktör Fatih Terim, hava ve saha şartlarına göre kadrosunu belirleyecek.



İlk 11'inin başına Mohamed'i yazan deneyimli teknik adam, Radamel Falcao'yu ise yedek soyunduracak. Henüz yüzde 100 hazır olmayan ve maç kondisyonu eksikliği yaşayan 35 yaşındaki golcü futbolcunun son bölümde süre almayı beklediği bildirildi. İmparator'un da maçın gidişatına göre öğrencisini yavaş yavaş ısındırmak istediği öğrenildi.



