Radamel Falcao: "Eski halime döneceğim"

Şansal Büyüka Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao ile ilgili ulaştığı bilgiyi aktardı.

Haber; Milliyet
Radamel Falcao: 'Eski halime döneceğim'
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28 Temmuz 2020 08:19
Milliyet Gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao ile ilgili ulaştığı bilgiyi paylaştı.

Sarı kırmızılılarda hayal kırıklığı yaşatan Radamel Falcao'nun sakatlık nedeninin sezon başı kampı yapamamak olduğunu belirtti

Şansal Büyüka'nın ifadeler, şu şekilde oldu;

"Falcao'nun yakın çevresinden duydum, "Sezon başı kampı yapamadığım için bu kadar sakatlandım. Yeni sezon öncesi çok iyi bir kamp dönemi geçirip eski halime döneceğim" diyormuş. Galatasaraylıların "Gözü aydın..." Bu iyi haber... Falcao'nun sürekli oynaması, Galatasaray'a 25-30 gol yazar."

 



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