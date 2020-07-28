Radamel Falcao: 'Eski halime döneceğim'

Milliyet Gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao ile ilgili ulaştığı bilgiyi paylaştı.



Sarı kırmızılılarda hayal kırıklığı yaşatan Radamel Falcao'nun sakatlık nedeninin sezon başı kampı yapamamak olduğunu belirtti



Şansal Büyüka'nın ifadeler, şu şekilde oldu;



"Falcao'nun yakın çevresinden duydum, "Sezon başı kampı yapamadığım için bu kadar sakatlandım. Yeni sezon öncesi çok iyi bir kamp dönemi geçirip eski halime döneceğim" diyormuş. Galatasaraylıların "Gözü aydın..." Bu iyi haber... Falcao'nun sürekli oynaması, Galatasaray'a 25-30 gol yazar."







