Türkiye'ye geldiği ilk günden bu yana profesyonelliği ile herkesin alkışını alan Radamel Falcao lige verilen arada boş durmuyor…Coronavirüs kabusu nedeniyle alınan 'tatil' kararı öncesi müthiş bir form grafiği yakalayan Kolombiyalı yıldız fiziki gücünü kaybetmemek için evde idmanlarını sürdürüyor.Radamel Falcao, kulüpten verilen idman programıyla yetinmedi ve günde toplam 4 saat bireysel çalışma yapıyor.