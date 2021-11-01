Radamel Falcao durdurulamıyor!

İspanya Laliga ekiplerinden Rayo Vallecano'da forma giyen eski Galatasaray'lı futbolcu Radamel Falcao attığı gollerle adından söz ettiriyor.

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Radamel Falcao durdurulamıyor!
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01 Kasım 2021 21:46
Laliga'da Rayo Vallecano forması giyen Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

Laliga'da 12. hafta mücadelesinde Celta Vigo ile karşılacak Vallecano'nun en önemli gol silahı olan Falcao ligde çıktığı 6 maçta 4 gol attı.

Attığı 4 golle takımına 4 maç kazandıran Falcao, ilk golünü Getafe ağlarına gönderdi. Kolombiyalı yıldız ardından sırasıyla Atletic Bilbao, Cadiz ve Barcelona ağlarını sarstı.

"Falcao'yu Celta Vigo'ya önerdiler"

Falcao'yu bize önerdiler diyen Celta Vigo teknik direktörü Eduardo Coudet, "Bize oyuncuyu teklif ettiler, dürüstüm. Ama o zaman Araujo'nun millileştirilmesi de zamanında gerçekleştiği için yerimiz yoktu, onlar Şimdi iyi gidiyorlar. O önemli bir oyuncu ama bizim takımda da iyi ve önemli forvetlerimiz var" dedi.


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