Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun oğlu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu
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18 Eylül 2020 21:41
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Radamel Falcao ve eşi Lorelei'nin dördüncü çocukları Jedediah'ın dünyaya geldiği belirtilerek, "Falcao ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan oğullarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.



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