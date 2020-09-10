Radamel Falcao daha hırslı geliyor

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, yeni sezona sıkı hazırlanıyor.

Radamel Falcao daha hırslı geliyor
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10 Eylül 2020 10:10
Galatasaray forması giyen Radamel Falcao, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor.

Geçen sezon bekleneni performansı sergileyemeyen tecrübeli futbolcu, yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor.

Antrenmandaki hırslı görüntüsüyle de dikkat çeken Radamel Falcao, attığı şık golü ve antrenmandan görüntülerini sosyal medyadan yayınladı.



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