Radamel Falcao: "Daha çok çalışmaya devam"

52 gün sonra Galatasaray forması giyen Radamel Falcao, BB Erzurumspor maçı sonrası mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Radamel Falcao: 'Daha çok çalışmaya devam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2021 22:04
Radamel Falcao
Radamel Falcao
Galatasaray
Galatasaray'da sahalara geri dönen Radamel Falcao, BB Erzurumspor maçının ardından mesaj yolladı.

86. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna dahil olan Kolombiyalı yıldız, "Sahalara geri döndüğüm için mutluyum. Her gün daha çok çalışmaya devam edeceğim." dedi.

52 GÜN SONRA SAHADA

Sakatlık sürecini atlatan ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao, 52 gün aradan sonra sahaya indi. Tecrübeli futbolcu, son olarak 2 Ocakta oynanan Antalyaspor maçının kadrosunda yer almıştı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için