Radamel Falcao çok hırslı

Radamel Falcao, sakatlık dönüşü idmanlarda yüzde 100'ünü veriyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Radamel Falcao çok hırslı
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12 Şubat 2021 11:21
Galatasaray forması ile son kez 2 Ocak'taki Antalyaspor karşılaşmasında oynayan Radamel Falcao, sakatlık dönüşü idmanlarda yüzde 100'ünü veriyor.

İyileşmesine rağmen Fenerbahçe ve Alanya maçı kadrolarına alınmayan 35'lik golcünün Kasımpaşa maçında mutlaka oynamak istediği öğrenildi.

Falcao bu sezon 9 maçta 5 gol, 2 asistle oynadı. 

 


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