Radamel Falcao: "Çalışmalarımızın sonucunu alamadık"

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Kasımpaşa maçı sonrası bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Radamel Falcao: 'Çalışmalarımızın sonucunu alamadık'
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05 Ekim 2020 10:22
Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Radamel Falcao yine eleştiri oklarını üzerine çeken isim olmuştu.

Kolombiyalı golcü, twitter'dan bir açıklama yaptı.

34 yaşındaki yıldız, yaptığı paylaşımda, "Karmaşık bir hafta. Çalışmalarımızın sonucunu alamadık. Hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



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