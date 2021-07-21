Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 51 maçı kaçıran Radamel Falcao, sakatlığı sebebiyle PSV Eindhoven maçında da forma giyemeyecek.Sakatlığından dolayı maç kafilesine dahil edilmeme kararı alınan Radamel Falcao, Fatih Terim ile bizzat görüşerek "oynamasam da takımla beraber olmak istiyorum" dedi ve Hollanda kafilesine alındı.PSV Eindhoven karşısında ilk 11'de yer almayacak olan Radamel Falcao, kariyerine de sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor.Galatasaray ile yıllık 5 milyon euro garanti maaşın altına imza atan Radamel Falcao, geçtiğimiz sezon bir miktar maaş indirimine giderek maaşını 4.3 milyon euro seviyesine çekmişti.2019-20 sezonunda Galatasaray'a gelen Radamel Falcao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 235 gün takımdan uzak kaldı.Yıldız oyuncuya kariyeri boyunca toplam 103 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.Falcao; Monaco, River Plate, A.Madrid, Porto, Manchester United, Chelsea ve G.Saray formaları giydi.Yıldız oyuncunun kariyerinde 3 Avrupa Kupası var. A.Madrid ve Porto ile Avrupa Ligi'ni kazanan oyuncu, İspanyol ekibi ile bir de Avrupa Süper Kupası aldı.Sarı-kırmızılı forma altında 40 maçta forma giydi, 20 gol kaydetti.Falcao, en yüksek piyasa değerine 2013- 14 sezonu sonunda 60 milyon Euro ile ulaştı.