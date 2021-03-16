Fatih Terim'den izinli olarak İspanya'ya giden Radamel Falcao önce Atletico Madrid'deki doktoru Jose Maria Villalon'la görüştü. Onun yönlendirmesiyle Juan ile güçlenme çalışmaları yaptı. Ancak hepsinden önemlisi; sürekli sakatlandığı için kendine olan güvenini kaybeden Falcao'nun aldığı psikolojik destek oldu.



Sakatlandığı dönemde ne yaparsa yapsın sahalara dönmeyi başaramayan Falcao ile ilgili, "Emekli olmaya hazırlanıyor" iddiaları ortaya atıldı. Villalon ve Juan'un yaptığı çalışmalar ve psikoloğunun, motive edici konuşmalarının ardından başarılı futbolcu, futbola tutundu ve söylentiler iddia olarak kaldı.



13 PUANLIK KATKI YAPTI

Falcao belki 18 maç kaçırdı ama oynadığı maçlarda Galatasaray'a önemli katkılar yaptı. 3-1 kazanılan Gaziantep ve 2-1'lik BB Erzurum maçlarında attığı goller ve asistleriyle 6 puan kazandıran yıldız futbolcu, 2-2'lik Sivas karşılaşmasındaki golleriyle de 1 puan getirdi. Toplamda 8 gol kaydeden Kolombiyalı yıldızın gol attığı maçlarda G.Saray 13 puanı hanesine yazdırdı..



