Galatasaray'ın golcüsü lig maçlarında sahne alırken



Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanı ile iç sahadaki PSG maçlarında 90'ar dakika, Fransa'daki PSG mücadelesinde ise 23 dakika oynayan ancak skor bulamayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, bu yıl elemelerdeki ilk 2 maçta yedek beklemiş, Neftçi ile Hajduk maçlarına Diagne 11'de başlamıştı.



Pazar günü oynanan derbide Fenerbahçe ağları da havalandıramayan Falcao dün gece Rangers deplasmanında 11'deki yerini geri alsa da yine fileleri bulamadı.



Tek net pozisyonu rakip 2-0 öne geçtikten sonra yakalayan yıldız oyuncunun vuruşunda araya giren defans gol izni vermedi. Falcao'nun Avrupa'daki gol orucu devam etti.







