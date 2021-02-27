Sakatlık sürecini atlatan ve bir süredir takımla çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao, 56 gün aradan sonra takım kadrosunda yer aldı.Erzurumspor ile oynanacak maçın kadrosunda yer alan ve teknik direktör Fatih Terim'den görev bekleyen Radamel Falcao son olarak 2 Ocakta oynanan Antalyaspor maçının kadrosunda yer almıştı.Radamel Falcao'nun yanı sıra sakatlık sürecini atlatan Sofiane Feghouli de Erzurumspor maçı kadrosunda alındı ve Fatih Terim'den görev bekleyecek.