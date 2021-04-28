Radamel Falcao, 3 maç sonra kadroda!

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 3 Süper Lig maçının ardından kadroya girdi.
Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında yüz kemiklerinde kırık meydana gelen ve çalışmalara maskeyle devam eden tecrübeli futbolcu, Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında kadroya alınmamıştı.
Falcao, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte maç kadrosuna dahil edildi.
Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında yüz kemiklerinde kırık meydana gelen ve çalışmalara maskeyle devam eden tecrübeli futbolcu, Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında kadroya alınmamıştı.
Falcao, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte maç kadrosuna dahil edildi.