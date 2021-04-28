Radamel Falcao, 3 maç sonra kadroda!

Galatasaray'ın santrfor oyuncusu Radamel Falcao, Konyaspor maçı kadrosuna dahil edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Radamel Falcao, 3 maç sonra kadroda!
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28 Nisan 2021 20:59
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 3 Süper Lig maçının ardından kadroya girdi.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında yüz kemiklerinde kırık meydana gelen ve çalışmalara maskeyle devam eden tecrübeli futbolcu, Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında kadroya alınmamıştı.

Falcao, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte maç kadrosuna dahil edildi. 



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