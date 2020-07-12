Radamel Falcao 19. maçını kaçırdı!

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle yine takımdaki yerini alamadı.
Sezonda aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları yaşayan Radamel Falcao, transferinden sonra Galatasaray'ın oynadığı 41. resmi maçın 19'unu kaçırdı.
Yıldız futbolcu, görev aldığı 22 resmi müsabakada ise 11 kez ağları havalandırdı.
Sezonda aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları yaşayan Radamel Falcao, transferinden sonra Galatasaray'ın oynadığı 41. resmi maçın 19'unu kaçırdı.
Yıldız futbolcu, görev aldığı 22 resmi müsabakada ise 11 kez ağları havalandırdı.