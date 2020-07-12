Radamel Falcao 19. maçını kaçırdı!

Galatasaray'ın Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao, Ankaragücü karşısında da forma giyemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Radamel Falcao 19. maçını kaçırdı!
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12 Temmuz 2020 19:40
Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle yine takımdaki yerini alamadı.

Sezonda aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları yaşayan Radamel Falcao, transferinden sonra Galatasaray'ın oynadığı 41. resmi maçın 19'unu kaçırdı.

Yıldız futbolcu, görev aldığı 22 resmi müsabakada ise 11 kez ağları havalandırdı.



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