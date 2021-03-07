Radamel Falcao 134 gün sonra ilk 11'de

Galatasaray'da Radamel Falcao, Sivasspor maçıyla ilk 11'e geri döndü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Radamel Falcao 134 gün sonra ilk 11'de
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07 Mart 2021 18:04
Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in cezalı olduğu Sivasspor maçında Radamel Falcao ilk 11'e golle geri döndü.

Son olarak BB Erzurumspor ile 6. haftada oynana maçta ilk 11'de yer alan Kolombiyalı oyuncu, 24 Ekimden 134 gün sonra ilk 11 özlemini sonlandırdı.

35 yaşındaki golcü, geçirdiği sakatlığın ardından son 2 haftada 49 dakika süre almıştı.

Falcao, bu sezon 11 maçta görev aldı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.





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