Radamel Falcao 134 gün sonra ilk 11'de

Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in cezalı olduğu Sivasspor maçında Radamel Falcao ilk 11'e golle geri döndü.
Son olarak BB Erzurumspor ile 6. haftada oynana maçta ilk 11'de yer alan Kolombiyalı oyuncu, 24 Ekimden 134 gün sonra ilk 11 özlemini sonlandırdı.
35 yaşındaki golcü, geçirdiği sakatlığın ardından son 2 haftada 49 dakika süre almıştı.
Falcao, bu sezon 11 maçta görev aldı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Son olarak BB Erzurumspor ile 6. haftada oynana maçta ilk 11'de yer alan Kolombiyalı oyuncu, 24 Ekimden 134 gün sonra ilk 11 özlemini sonlandırdı.
35 yaşındaki golcü, geçirdiği sakatlığın ardından son 2 haftada 49 dakika süre almıştı.
Falcao, bu sezon 11 maçta görev aldı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.