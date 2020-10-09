Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ın Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal son durumu hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması
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09 Ekim 2020 14:34
Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, transferinin ardından detaylı açıklamalarda bulundu.

Rachid Ghezzal, BJK TV'ye yaptığı açıklamada "Bu ülkenin, bu güzide takımında olduğum için mutluyum. Burada oynayan arkadaşlarımdan fikirler aldım, elimden geleni yapacağım. Milli ara iyi geldi. Leicester'dan kalan ufak problemim vardı, o bitti. Lig maçına hazırlanmaya çalışıyorum." dedi.

Lyon'da oynadığı dönemde Beşiktaş'a İstanbul'da rakip oldukları maçı unutamadığını söyleyen Ghezzal "Stadın atmosferi beni çok etkiledi. Lyon'da oynarken, burada yaşadığım atmosfer, Beşiktaş'a gelirken karar vermemde etkili oldu. Umarım taraftarlar en kısa zamanda stada döner ve onlardan gerekli desteği alırız." ifadelerini kullandı.



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