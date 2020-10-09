Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, transferinin ardından detaylı açıklamalarda bulundu.



Rachid Ghezzal, BJK TV'ye yaptığı açıklamada "Bu ülkenin, bu güzide takımında olduğum için mutluyum. Burada oynayan arkadaşlarımdan fikirler aldım, elimden geleni yapacağım. Milli ara iyi geldi. Leicester'dan kalan ufak problemim vardı, o bitti. Lig maçına hazırlanmaya çalışıyorum." dedi.



Lyon'da oynadığı dönemde Beşiktaş'a İstanbul'da rakip oldukları maçı unutamadığını söyleyen Ghezzal "Stadın atmosferi beni çok etkiledi. Lyon'da oynarken, burada yaşadığım atmosfer, Beşiktaş'a gelirken karar vermemde etkili oldu. Umarım taraftarlar en kısa zamanda stada döner ve onlardan gerekli desteği alırız." ifadelerini kullandı.



